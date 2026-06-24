У Серьожки тепер є сім’я: пораненого котика з Куп’янська прихистила землячка

Котик з Куп’янська, якого врятували військові та привезли до притулку в Харкові з важкими травмами, житиме у родині, повідомляє КП “Центр поводження з тваринами”.

“Коли Серьожка потрапив до нас, його стан був важкий: відкритий перелом правого стегна, рвані рани на тазових кінцівках. Йому всього 2 роки — зовсім молодий котик, якому довелося пережити надто багато…Наші лікарі одразу взялися за порятунок. Було проведено складну операцію — остеосинтез правого стегна, а також призначено інтенсивну терапію. Крок за кроком, день за днем, Серьожка почав відновлюватися», – розповідали у притулку в квітні.

Історію тварини побачила жінка з Куп’янська. Вона не змогла залишитися байдужою до долі свого земляка й вирішила подарувати йому родину та турботу, розповіли у КП.

“Тепер на Серьожку чекають затишні вечори, теплі обійми та життя, в якому більше не буде болю й самотності. А ми безмежно раді, що цей хоробрий хлопчик отримав саме такий фінал своєї непростої історії”, – додали в притулку.

Нагадаємо, пес Боцман, якого врятували на пожежі в Харкові, тепер італієць. Рятувальники витягнули собаку з будинку, що палав у Новобаварському районі. Це сталося наприкінці березня. А згодом його прихистила родина з Італії. Фото з нового життя пухнастого погорільця опублікував Центр поводження з тваринами.