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Путин предсказуем в своем «оруэлизме» — Подоляк

Мир 20:24   18.01.2023
Михаил Подоляк
советник руководителя Офиса Президента Украины
Путин предсказуем в своем «оруэлизме» — Подоляк

Путин очень предсказуем в своем «оруэлизме»: «СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР». Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена только на войну.

Автор: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:24;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин очень предсказуем в своем «оруэлизме»: «СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода……".