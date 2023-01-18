Путин предсказуем в своем «оруэлизме» — Подоляк

Путин очень предсказуем в своем «оруэлизме»: «СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР». Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена только на войну.