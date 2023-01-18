Путин предсказуем в своем «оруэлизме» — Подоляк
Путин очень предсказуем в своем «оруэлизме»: «СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР». Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена только на войну.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:24;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин очень предсказуем в своем «оруэлизме»: «СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода……".