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Путін передбачуваний у своєму “оруелізмі” – Подоляк

Політика 20:24   18.01.2023
Михайло Подоляк
радник керівника Офісу Президента України
Путін передбачуваний у своєму “оруелізмі” – Подоляк
Путін дуже передбачуваний у своєму “оруелізмі”: “СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР”. Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну.
Автор: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:24;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін дуже передбачуваний у своєму “оруелізмі”: “СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода……".