Путін передбачуваний у своєму “оруелізмі” – Подоляк

Путін дуже передбачуваний у своєму “оруелізмі”: “СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР”. Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну.