Путін передбачуваний у своєму “оруелізмі” – Подоляк
Путін дуже передбачуваний у своєму “оруелізмі”: “СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР”. Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Путін передбачуваний у своєму “оруелізмі” – Подоляк»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:24;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін дуже передбачуваний у своєму “оруелізмі”: “СВО – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода……".