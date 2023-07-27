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Машовец сообщил об ошибке командования РФ на Купянском направлении

Происшествия 11:40   27.07.2023
Константин Машовец
военный обозреватель
Машовец сообщил об ошибке командования РФ на Купянском направлении

Командование рф, по моему, очень субъективному, мнению ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении… И очень скоро, оно эту ошибку почувствует в полной мере.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование рф, по моему, очень субъективному, мнению ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении… И очень скоро,…".