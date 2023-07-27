Машовец сообщил об ошибке командования РФ на Купянском направлении
Командование рф, по моему, очень субъективному, мнению ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении… И очень скоро, оно эту ошибку почувствует в полной мере.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:40;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование рф, по моему, очень субъективному, мнению ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении… И очень скоро,…".