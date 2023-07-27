Машовець повідомив про помилку командування РФ на Куп’янському напрямку
Командування рф, на мою, дуже суб’єктивну, думку помилилося з вибором моменту початку свого наступу на Куп’янському напрямку … І дуже скоро, воно цю помилку відчує повною мірою.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Машовець повідомив про помилку командування РФ на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:40;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування рф, на мою, дуже суб’єктивну, думку помилилося з вибором моменту початку свого наступу на Куп’янському напрямку … І дуже…".