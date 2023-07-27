Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

Машовець повідомив про помилку командування РФ на Куп’янському напрямку

Події 11:40   27.07.2023
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Машовець повідомив про помилку командування РФ на Куп’янському напрямку

Командування рф, на мою, дуже суб’єктивну, думку помилилося з вибором моменту початку свого наступу на Куп’янському напрямку … І дуже скоро, воно цю помилку відчує повною мірою.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
Популярно
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
27.07.2023, 08:30
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
27.07.2023, 09:04
Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів
Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів
27.07.2023, 10:18
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
27.07.2023, 06:00
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
27.07.2023, 11:15
Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів
Робота у Харкові: КП шукає водіїв автобусів
26.07.2023, 12:33

Новини за темою:

09:04
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
07:53
ISW заявив про початок основного удару контрнаступу ЗСУ на півдні
07:17
Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу
18:24
Росіяни під Куп’янськом не зможуть утримати захоплені території – Коваленко
14:43
Україна через війну стала суперлабораторією дронів

  • Категорії: Події, Сказано, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Машовець повідомив про помилку командування РФ на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування рф, на мою, дуже суб’єктивну, думку помилилося з вибором моменту початку свого наступу на Куп’янському напрямку … І дуже…".