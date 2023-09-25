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Кризис с Польшей может помешать Украине при вступлении в Евросоюз — Климкин

Мир 11:37   25.09.2023
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
Кризис с Польшей может помешать Украине при вступлении в Евросоюз — Климкин

Во время войны ветхозаветный принцип «враг моего врага это мой друг» всегда должен преобладать. Друзья не бывают идеальными, но других у нас нет, и они нам очень нужны. Сейчас самое время включить антикризис и креатив и донести полякам, что они для нас важны. Иначе этот кризис начнет жить своей жизнью и мешать нам во многих вещах – не в последнюю очередь при вступлении в Евросоюз. Да и никто не может исключить, не придется ли нам в будущем воевать уже вместе. У нас тысяча лет очень сложной истории, но мы нужны друг другу как никогда.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время войны ветхозаветный принцип «враг моего врага это мой друг» всегда должен преобладать. Друзья не бывают идеальными, но других…".