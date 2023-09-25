Кризис с Польшей может помешать Украине при вступлении в Евросоюз — Климкин

Во время войны ветхозаветный принцип «враг моего врага это мой друг» всегда должен преобладать. Друзья не бывают идеальными, но других у нас нет, и они нам очень нужны. Сейчас самое время включить антикризис и креатив и донести полякам, что они для нас важны. Иначе этот кризис начнет жить своей жизнью и мешать нам во многих вещах – не в последнюю очередь при вступлении в Евросоюз. Да и никто не может исключить, не придется ли нам в будущем воевать уже вместе. У нас тысяча лет очень сложной истории, но мы нужны друг другу как никогда.