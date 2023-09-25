Криза з Польщею може завадити Україні при вступі до Євросоюзу – Клімкін
Під час війни старозавітний принцип “ворог мого ворога це мій друг” завжди має переважати. Друзі не бувають ідеальними, але інших в нас немає і вони нам конче потрібні. Зараз самий час включити антикриз і креатив, і донести полякам, що вони для нас важливі. Інакше ця криза почне жити своїм життям і заважати нам в багатьох речах – не в останню чергу під час вступу до Євросоюзу. Та й ніхто не може виключити, чи нам не прийдеться у майбутньому воювати вже разом. У нас тисяча років вкрай складної історії, але ми потрібні один одному як ніколи.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 11:37;
Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час війни старозавітний принцип “ворог мого ворога це мій друг” завжди має переважати. Друзі не бувають ідеальними, але інших…".