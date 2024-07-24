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Зараз слушний час для розмови з китайцями – Клімкін

Політика 11:52   24.07.2024
Павло Клімкін
ексміністр закордонних справ України
Зараз слушний час для розмови з китайцями – Клімкін

Китайці зараз дуже обережно ставляться до свого ангажування. Вони не хочуть зводити наші з РФ позиції та і вважають, що не китайська це велика справа… Але китайці дуже добре розуміють геополітику. Вони розуміють, що з Трампом приходить набагато більше невизначеності та ризику… Тож китайці не виключають окремих посилених механізмів взаємодії з європейцями… Тому зараз хороший час для розмови з китайцями.

Автор: Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китайці зараз дуже обережно ставляться до свого ангажування. Вони не хочуть зводити наші з РФ позиції та і вважають, що…".