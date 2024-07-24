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Сейчас хорошее время для разговора с китайцами — Климкин

Мир 11:52   24.07.2024
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
Сейчас хорошее время для разговора с китайцами — Климкин Скриншот

Китайцы сейчас очень осторожно относятся к своему ангажированию. Они не хотят сводить наши с РФ позиции и считают, что не китайское это великое дело… Но китайцы очень хорошо понимают геополитику. Они понимают, что с Трампом приходит гораздо больше неопределенности и риска… Так что китайцы не исключают отдельных усиленных механизмов взаимодействия с европейцами… Потому сейчас хорошее время для разговора с китайцами.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китайцы сейчас очень осторожно относятся к своему ангажированию. Они не хотят сводить наши с РФ позиции и считают, что не…".