Сейчас хорошее время для разговора с китайцами — Климкин
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Китайцы сейчас очень осторожно относятся к своему ангажированию. Они не хотят сводить наши с РФ позиции и считают, что не китайское это великое дело… Но китайцы очень хорошо понимают геополитику. Они понимают, что с Трампом приходит гораздо больше неопределенности и риска… Так что китайцы не исключают отдельных усиленных механизмов взаимодействия с европейцами… Потому сейчас хорошее время для разговора с китайцами.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Китай, климкин, кулеба, переговоры;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:52;
Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китайцы сейчас очень осторожно относятся к своему ангажированию. Они не хотят сводить наши с РФ позиции и считают, что не…".