Сейчас хорошее время для разговора с китайцами — Климкин

Китайцы сейчас очень осторожно относятся к своему ангажированию. Они не хотят сводить наши с РФ позиции и считают, что не китайское это великое дело… Но китайцы очень хорошо понимают геополитику. Они понимают, что с Трампом приходит гораздо больше неопределенности и риска… Так что китайцы не исключают отдельных усиленных механизмов взаимодействия с европейцами… Потому сейчас хорошее время для разговора с китайцами.