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Кратом в Україні внесли до списку наркотичних речовин: що з ним не так

Суспільство 08:46   20.11.2024
Оксана Горун
Кратом в Україні внесли до списку наркотичних речовин: що з ним не так Фото: www.deviantart.com

Чай кратом ще донедавна продавали у багатьох інтернет-магазинах країни.

“Чай кратом (Mitragyna speciosa) – це напій, приготований з листя кратома, тропічної рослини, що росте в Південно-Східній Азії. Листя кратом містить активні речовини: мітрагінін та 7-гідроксисимтрагінін, які можуть надавати стимулюючий вплив, а також дарувати відчуття ейфорії”, — таким текстом супроводжували напій на одному з українських сайтів, що продають різні чаї та біодобавки.

Зараз сторінку з цим товаром видалено – так само як і в інших інтернет-магазинах. Причина – в постанові Кабміну, яка вийшла 15 листопада. Цією постановою доповнили перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, обіг яких у країні обмежений.

Причина, через яку під заборону потрапив чай, що “дає відчуття ейфорії”, – це речовина мітрагінін. Це природний алкалоїд, що міститься в листі дерева кратом. Чай роблять з листя цього тропічного дерева, що росте в Таїланді, Малайзії, Папуа-Новій Гвінеї та інших країнах. Крім небезпечного мітрагініну, в цьому листі є ще ряд речовин, що дозволяють продавцям заявляти про властивості чаю як антидепресанту, імуностимулятора та напою з ефектом антиоксиданту.

кратом - дерево цвіте
Фото: www.flickr.com

При цьому про його шкоду для здоров’я вже давно попереджають фахівці.

“Попри певний ефект опіату при передозуванні, в Україні цей засіб не є забороненим. Але він заборонений у США, – буквально незадовго до виходу постанови Кабміну попереджали на сайті наркологічного центру “Вибір”. – В Україні своєю чергою зростає кількість звернень у спеціальні центри. Причина — неправильне вживання такого засобу як чай кратом. Він дає певні побічні ефекти, з якими самостійно впоратися дуже й дуже важко. Саме тому краще просто не допускати передозування чаєм кратом”.

Так, наркологи попереджали, що чай у разі тривалого вживання діє як наркотик.

“Людина вживає кратом у малих дозах. Вони перестають надавати потрібну дію. Тоді людина збільшує дозу кратома. Вона діє певний час, а потім знову перестає. Потрібна ще більш серйозна доза чаю. Тобто, з кожним кроком йде збільшення дози кратома. У цьому полягає толерантність до цієї шкідливої ​​речовини. А якщо різко припинити в такому разі вживати кратом, то може виникнути ломка – вона завжди виникає в наркоманів, коли у тих забирають можливість вживати опіати”, – описали механізм дії напою в наркологічному центрі.

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Дослідження 2019 року, яке провели в США, показало, що найбільш поширеними симптомами вживання чаю кратом є збудження, тахікардія, сонливість та сплутаність свідомості. У США ліки, чаї та дієтичні добавки з цієї рослини заборонені. На рівні ЄС її обіг контролюють, але не обмежують. При цьому в більшості країн Євросоюзу кратом заборонений урядами на національному рівні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чай кратом ще донедавна продавали у багатьох інтернет-магазинах країни".