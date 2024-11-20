Кратом в Украине внесли в список наркотических веществ: что с ним не так

Чай кратом еще до недавнего времени продавали во многих интернет-магазинах страны.

«Чай кратом (Mitragyna speciosa) – это напиток, приготовленный из листьев кратома, тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Листья кратом содержат активные вещества: митрагинин и 7-гидроксисимтрагинин, которые могут оказывать стимулирующее влияние, а также дарить ощущение эйфории», — таким текстом сопровождали напиток на одном из украинских сайтов, продающих различные чаи и биодобавки.

Сейчас страница с этим товаром удалена — так же, как и в других интернет-магазинах. Причина — в постановлении Кабмина, которое вышло 15 ноября. Этим постановлением дополнили перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых в стране ограничен.

Причина, по которой под запрет попал чай, «дающий ощущение эйфории», — это вещество митрагинин. Это природный алкалоид, содержащийся в листьях дерева кратом. Чай делают из листьев этого тропического дерева, растущего в Таиланде, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и ряда других стран. Кроме опасного митрагинина, в этих листьях есть еще ряд веществ, позволяющих продавцам заявлять о свойствах чая как антидепрессанта, иммуностимулятора и напитка с эффектом антиоксиданта.

При этом о его вреде для здоровья уже достаточно давно трубят специалисты.

«Несмотря на определенный эффект опиата при передозировке, в Украине данное средство не является запрещенным. Но оно запрещено в США, — буквально незадолго до выхода постановления Кабмина предупреждали на сайте наркологического центра «Выбор». — В Украине в свою очередь растет количество обращений в специальные центры. Причина тому — неправильное употребление такого средства как чай кратом. Оно дает определенные побочные эффекты, с которыми самостоятельно совладать очень и очень трудно. Именно поэтому лучше просто не допускать передозировки чаем кратом».

Так, наркологи предупреждали, что чай в случае длительного употребления действует как наркотик.

«Человек употребляет кратом в малых дозах. Они перестают оказывать нужное действие. Тогда человек увеличивает дозу кратома. Она действует определенное время, а потом вновь перестает. Требуется еще более серьезная доза чая. То есть, с каждым шагом идет увеличение дозы кратома. Именно в этом заключается толерантность к данному вредному веществу. А если резко перестать в таком случае употреблять кратом, то может возникнуть ломка — она всегда возникает у наркоманов, когда у тех забирают возможность употреблять опиаты», — описали механизм действия напитка в наркологическом центре.

Исследование 2019 года, проведенное в США, показало, что наиболее распространенными симптомами употребления чая кратом являются возбуждение, тахикардия, сонливость и спутанность сознания. В США лекарства, чаи и диетические добавки из этого растения запрещены. На уровне ЕС его оборот контролируют, но не ограничивают. При этом в большинстве стран Евросоюза кратом запрещен правительствами на национальном уровне.