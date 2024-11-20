Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Кратом в Украине внесли в список наркотических веществ: что с ним не так

Общество 08:46   20.11.2024
Оксана Горун
Кратом в Украине внесли в список наркотических веществ: что с ним не так Фото: www.deviantart.com

Чай кратом еще до недавнего времени продавали во многих интернет-магазинах страны.

«Чай кратом (Mitragyna speciosa) – это напиток, приготовленный из листьев кратома, тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Листья кратом содержат активные вещества: митрагинин и 7-гидроксисимтрагинин, которые могут оказывать стимулирующее влияние, а также дарить ощущение эйфории», — таким текстом сопровождали напиток на одном из украинских сайтов, продающих различные чаи и биодобавки.

Сейчас страница с этим товаром удалена — так же, как и в других интернет-магазинах. Причина — в постановлении Кабмина, которое вышло 15 ноября. Этим постановлением дополнили перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых в стране ограничен.

Причина, по которой под запрет попал чай, «дающий ощущение эйфории», — это вещество митрагинин. Это природный алкалоид, содержащийся в листьях дерева кратом. Чай делают из листьев этого тропического дерева, растущего в Таиланде, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и ряда других стран. Кроме опасного митрагинина, в этих листьях есть еще ряд веществ, позволяющих продавцам заявлять о свойствах чая как антидепрессанта, иммуностимулятора и напитка с эффектом антиоксиданта.

кратом - дерево цветет
Фото: www.flickr.com

При этом о его вреде для здоровья уже достаточно давно трубят специалисты.

«Несмотря на определенный эффект опиата при передозировке, в Украине данное средство не является запрещенным. Но оно запрещено в США, — буквально незадолго до выхода постановления Кабмина предупреждали на сайте наркологического центра «Выбор». — В Украине в свою очередь растет количество обращений в специальные центры. Причина тому — неправильное употребление такого средства как чай кратом. Оно дает определенные побочные эффекты, с которыми самостоятельно совладать очень и очень трудно. Именно поэтому лучше просто не допускать передозировки чаем кратом».

Так, наркологи предупреждали, что чай в случае длительного употребления действует как наркотик.

«Человек употребляет кратом в малых дозах. Они перестают оказывать нужное действие. Тогда человек увеличивает дозу кратома. Она действует определенное время, а потом вновь перестает. Требуется еще более серьезная доза чая. То есть, с каждым шагом идет увеличение дозы кратома. Именно в этом заключается толерантность к данному вредному веществу. А если резко перестать в таком случае употреблять кратом, то может возникнуть ломка — она всегда возникает у наркоманов, когда у тех забирают возможность употреблять опиаты», — описали механизм действия напитка в наркологическом центре.

Читайте также: Купил наркотик через Telegram. На Харьковщине осудили мужчину

Исследование 2019 года, проведенное в США, показало, что наиболее распространенными симптомами употребления чая кратом являются возбуждение, тахикардия, сонливость и спутанность сознания. В США лекарства, чаи и диетические добавки из этого растения запрещены. На уровне ЕС его оборот контролируют, но не ограничивают. При этом в большинстве стран Евросоюза кратом запрещен правительствами на национальном уровне.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
20.11.2024, 09:10
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
19.11.2024, 21:51
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
20.11.2024, 07:18
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
20.11.2024, 09:05
Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов
Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов
20.11.2024, 09:06

Новости по теме:

11:33
РФ выпрашивает вернуть запрет Украине на оборонительные удары — Подоляк
09:33
На Безлюдовке запретили купаться: проводят рейды
10:02
Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины»
15:50
Крещение — 6 января: в городе на Харьковщине запретили нырять в ледяную воду
12:37
В громаде на Харьковщине торговали алкоголем, несмотря на «сухой закон»

Вы читали новость: «Кратом в Украине внесли в список наркотических веществ: что с ним не так»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чай кратом еще до недавнего времени продавали во многих интернет-магазинах страны".