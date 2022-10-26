В Україні розробляють “зрозумілий” графік відключень світла – Офіс Президента

В ОП зрозуміли, що нинішній формат хаотичних зникнень світла створює дискомфорт для мешканців країни.

“Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах”, – заявив у телеграмі заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Він пообіцяв, що “особливо врахують” потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони. На фото, опублікованому Тимошенко, присутній голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що підтверджує, що про інтереси Харківщини у питаннях графіків відключення світла ОП поінформували.

Зазначимо, що останніми днями найактивніше в Україні відключають населені пункти громад та районів – села, селища та райцентри. Часто без світла сидять мешканці різних районів Києва. Електрика в Харкові здебільшого є, і цей факт – економії електрики для обласного центру при відключенні невеликих населених пунктів – уже починає викликати невдоволення місцевого населення.