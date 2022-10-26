В Украине разрабатывают «понятный» график отключений света — Офис Президента

В ОП поняли, что нынешний формат хаотичных исчезновений света создает дискомфорт для жителей страны.

«Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах», — заявил в telegram замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Он пообещал, что «особо учтут» потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны. На фото, опубликованном Тимошенко, присутствует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что подтверждает, что об интересах Харьковщины в вопросах графиков отключения света ОП проинформировали.

Отметим, что в последние дни наиболее активно в Украине отключают населенные пункты громад и районов — села, поселки и райцентры. Часто без света сидят жители различных районов Киева. Электричество в Харькове в основном есть, и этот факт — экономии электрики для областного центра при отключении небольших населенных пунктов — уже начинает вызывать недовольство местного населения.