Live
  • Среда 26.10.2022
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🔴

В Украине разрабатывают «понятный» график отключений света — Офис Президента

Общество 14:46   26.10.2022
Алексей Наумов
В Украине разрабатывают «понятный» график отключений света — Офис Президента

В ОП поняли, что нынешний формат хаотичных исчезновений света создает дискомфорт для жителей страны.

«Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах», — заявил в telegram замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Совещание об электричестве в Офисе Президента

Он пообещал, что «особо учтут» потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны. На фото, опубликованном Тимошенко, присутствует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что подтверждает, что об интересах Харьковщины в вопросах графиков отключения света ОП проинформировали.

  • Читайте также: На Харьковщине освободили 421 населенный пункт — Офис Президента (видео)

    • Отметим, что в последние дни наиболее активно в Украине отключают населенные пункты громад и районов — села, поселки и райцентры. Часто без света сидят жители различных районов Киева. Электричество в Харькове в основном есть, и этот факт — экономии электрики для областного центра при отключении небольших населенных пунктов — уже начинает вызывать недовольство местного населения.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    13:45
    Восстановление Харьковщины: в ОП рассказали о проведенных работах (видео)
    11:51
    Газ и электрика: в ХОВА сообщили, кому возобновили доступ к цивилизации
    17:30
    Синегубов анонсировал веерные отключения света в Харькове. Подробности
    15:34
    В 10 громадах: В Харьковской области снова выключили электроснабжение
    19:48
    Харьковчане снизили потребление электроэнергии на 20% — Терехов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Украине разрабатывают «понятный» график отключений света — Офис Президента»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 14:46;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОП поняли, что нынешний формат хаотичных исчезновений света создает дискомфорт для жителей страны".