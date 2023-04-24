Обрізка дерев «під стовп» у Харкові: активісти нарахували 200 тис грн збитків
Фото: Ірина Кравченко
У сквері «Стрілка» екоактивісти виміряли діаметри скалічених дерев.
За словами активістки Ірини Краченко, це потрібно для того, щоб можна було розрахувати шкоду, яку нанесли харків’янам згідно з Постановою КМУ №559.
«Дерево, з якого знесено більше половини крони, вважається пошкодженим до ступеня припинення росту, тобто до загибелі. Постановою встановлюється відповідна сума шкоди в залежності від діаметра дерева», – зазначила Кравченко.
Активістка також заявила, що загалом в сквері «Стрілка» цього року комунальники нанесли мешканцям Харкова шкоду розміром у 210 050 грн.
«Місцева мешканка планує подавати заяву про цей злочин до поліції. І ми, небайдужі люди, допомагаємо їй усім, чим можемо, щоб зробити це», – додала Кравченко.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сквері «Стрілка» екоактивісти виміряли діаметри скалічених дерев.".