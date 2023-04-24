Обрізка дерев «під стовп» у Харкові: активісти нарахували 200 тис грн збитків

У сквері «Стрілка» екоактивісти виміряли діаметри скалічених дерев.

За словами активістки Ірини Краченко, це потрібно для того, щоб можна було розрахувати шкоду, яку нанесли харків’янам згідно з Постановою КМУ №559.

«Дерево, з якого знесено більше половини крони, вважається пошкодженим до ступеня припинення росту, тобто до загибелі. Постановою встановлюється відповідна сума шкоди в залежності від діаметра дерева», – зазначила Кравченко.

Активістка також заявила, що загалом в сквері «Стрілка» цього року комунальники нанесли мешканцям Харкова шкоду розміром у 210 050 грн.

«Місцева мешканка планує подавати заяву про цей злочин до поліції. І ми, небайдужі люди, допомагаємо їй усім, чим можемо, щоб зробити це», – додала Кравченко.