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Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков

Общество 13:17   24.04.2023
Виктория Яковенко
Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков Фото: Ирина Кравченко

В сквере «Стрелка» экоактивисты измерили диаметры искалеченных деревьев.

По словам активистки Ирины Кравченко, это нужно для того, чтобы можно было поссчитать ущерб, нанесенный харьковчанам согласно Постановлению КМУ №559.

«Дерево, из которого снесено более половины кроны, считается поврежденным до степени прекращения роста, то есть до гибели. Постановлением устанавливается соответствующая сумма ущерба в зависимости от диаметра дерева», – отметила Кравченко.

Активистка также заявил, что в сквере «Стрелка» в этом году коммунальщики нанесли жителям Харькова ущерб размером в 210 050 грн.

«Местная жительница планирует подавать заявление об этом преступлении в полицию. И мы, неравнодушные люди, помогаем ей всем, чем можем сделать это», — добавила Кравченко.

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Фото: Ирина Кравченко

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 13:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сквере «Стрелка» экоактивисты измерили диаметры искалеченных деревьев.".