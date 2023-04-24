Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков

В сквере «Стрелка» экоактивисты измерили диаметры искалеченных деревьев.

По словам активистки Ирины Кравченко, это нужно для того, чтобы можно было поссчитать ущерб, нанесенный харьковчанам согласно Постановлению КМУ №559.

«Дерево, из которого снесено более половины кроны, считается поврежденным до степени прекращения роста, то есть до гибели. Постановлением устанавливается соответствующая сумма ущерба в зависимости от диаметра дерева», – отметила Кравченко.

Активистка также заявил, что в сквере «Стрелка» в этом году коммунальщики нанесли жителям Харькова ущерб размером в 210 050 грн.

«Местная жительница планирует подавать заявление об этом преступлении в полицию. И мы, неравнодушные люди, помогаем ей всем, чем можем сделать это», — добавила Кравченко.