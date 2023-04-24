Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков
В сквере «Стрелка» экоактивисты измерили диаметры искалеченных деревьев.
По словам активистки Ирины Кравченко, это нужно для того, чтобы можно было поссчитать ущерб, нанесенный харьковчанам согласно Постановлению КМУ №559.
«Дерево, из которого снесено более половины кроны, считается поврежденным до степени прекращения роста, то есть до гибели. Постановлением устанавливается соответствующая сумма ущерба в зависимости от диаметра дерева», – отметила Кравченко.
Активистка также заявил, что в сквере «Стрелка» в этом году коммунальщики нанесли жителям Харькова ущерб размером в 210 050 грн.
«Местная жительница планирует подавать заявление об этом преступлении в полицию. И мы, неравнодушные люди, помогаем ей всем, чем можем сделать это», — добавила Кравченко.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сквере «Стрелка» экоактивисты измерили диаметры искалеченных деревьев.".