«Портал постачальника»: можливості електронної платформи «АТБ» розширять

Протягом останніх років, незважаючи на коронакризу та повномасштабну війну на території нашої країни, сучасні технології стали складовою нашого життя. Станом на сьогодні вже мільйони українців постійно використовують різні диджитал-рішення та онлайн-сервіси. У смартфоні ми маємо у цифровому вигляді добірку документів: водійське посвідчення, закордонний паспорт, поліс страхування, платіжні картки тощо. Не стоїть осторонь і вітчизняна галузь роздрібної торгівлі, впевненим лідером якої за багатьма показниками вже багато років поспіль є «АТБ».

Драйвер українського ритейлу одним із перших впроваджує інноваційні рішення, які ще кілька років тому здавалися чимось неймовірним. Наразі йдеться про електронну платформу «АТБ» для ефективної та прозорої взаємодії з постачальниками товарів — «Портал постачальника».

Цей диджитал-інструмент робить максимально простою та надефективною взаємодію

ритейлера з постачальниками товарів з відкритими актуальними умови співробітництва, де постачальники мають можливість подати комерційну пропозицію з відстеженням статусу та результату розгляду, укласти договір з автоматичним заповненням в шаблон договору інформації про постачальника, умов співробітництва, графіка постачання та даних про товар тощо. Це впевнений крок за європейський зразком щодо провадження відкритого, відповідального та прозорого бізнесу, адже створено сучасні умови для ефективної співпраці партнерів.

Варто зазначити, що електронну платформу «Портал постачальника» в «АТБ» було протестовано та впроваджено ще під час пандемії коронавірусу у 2021 році. Тоді вона значно спростила відносини бізнес-партнерів і допомогла попри все безперебійно забезпечувати широкий загал гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності. За допомогою порталу було оптимізовано механіку внесення змін до договорів, включаючи автоматичне формування додаткової угоди з актуальною специфікацією товару в разі зміни закупівельної вартості товару й інших обставин.

Цікаво, що інноваційна платформа «АТБ» доступна партнерам зі смартфонів і планшетів, що робить взаємодію більш простою та мобільною. Постачальники певних товарних груп зареєстровані та працюють на цьому порталі ще з 2021 року, а з 10 квітня 2023 року портал доступний для всіх потенційних постачальників товарів. Що це означає для пересічного покупця? На поличках понад тисячі супермаркетів «АТБ» у різних куточках країни мають шанси з’явитися нові якісні продукти та товари найкращих вітчизняних виробників, а головне – за притаманними мережі «АТБ-Маркет» чесними та демократичними цінами. Нагадаємо, що асортимент кожного дискаунтера мережі перевищує 3,5 тис. найменувань.

Позбавить зайвого клопоту новий сервіс і потенційних постачальників продукції до «АТБ». Кожен охочий стати партнером лідера вітчизняного ритейлу (йдеться про бакалію, алкогольні та безалкогольні напої, кондитерські вироби, м’ясну, рибну та молочну продукцію, непродовольчі товари) має можливість у вільному доступі ознайомитись з умовами співпраці, за допомогою свого мобільного надіслати комерційну пропозицію, не витрачаючи час на пошук контактів менеджерів (система робить це автоматично), гарантовано та максимально оперативно отримати відповідь на свою пропозицію та навіть підписати договір поставки з автоматичним заповненням інформації (дані беруться з особистого профілю постачальника).

Окрім того, на «Порталі постачальника» компанії «АТБ» в особистому кабінеті ретельно зберігається весь архів підписаних документів з електронними підписами. Також наявне єдине вікно для зручної комунікації з менеджером, договірним відділом, логістами тощо. Отже, тут створені сучасні умови для ефективного та взаємовигідного бізнес-партнерства на довгі роки.

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