Портал поставщика: возможности электронной платформы АТБ будут расширены

В последние годы, несмотря на коронакризис и полномасштабную войну на территории нашей страны, современные технологии стали составляющей нашей жизни. По состоянию на сегодня уже миллионы украинцев постоянно используют различные диджитал-решения и онлайн-сервисы. В смартфоне мы имеем в цифровом виде подборку документов: водительское удостоверение, загранпаспорт, полис страхования, платежные карты и т.д. Не стоит в стороне и отечественная отрасль розничной торговли, уверенным лидером которой по многим показателям уже много лет является «АТБ».

Драйвер украинского ритейла одним из первых внедряет инновационные решения, которые еще несколько лет назад казались чем-то невероятным. Речь идет об электронной платформе «АТБ» для эффективного и прозрачного взаимодействия с поставщиками товаров — «Портал поставщика».

Этот диджитал-инструмент делает максимально простым и сверхэффективным взаимодействие.

ритейлера с поставщиками товаров с открытыми актуальными условиями сотрудничества, где поставщики имеют возможность подать коммерческое предложение с отслеживанием статуса и результата рассмотрения, заключить договор с автоматическим заполнением в шаблон договора информации о поставщике, условиях сотрудничества, графика поставки и данных о товаре и т.д. Это уверенный шаг по европейскому образцу в сфере открытого, ответственного и прозрачного бизнеса, ведь созданы современные условия для эффективного сотрудничества партнеров.

Стоит отметить, что электронную платформу Портал поставщика в АТБ протестировали и внедрили еще во время пандемии коронавируса в 2021 году. Тогда она значительно упростила отношения бизнес-партнеров и помогла при всем бесперебойно обеспечивать широкий круг гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости. С помощью портала оптимизировали механику внесения изменений в договоры, включая автоматическое формирование дополнительного соглашения с актуальной спецификацией товара в случае изменения закупочной стоимости товара и других обстоятельств.

Интересно, что инновационная платформа «АТБ» доступна партнерам со смартфонов и планшетов, что делает взаимодействие более простым и мобильным. Поставщики определенных товарных групп зарегистрированы и работают на этом портале с 2021 года, а с 10 апреля 2023 года портал доступен всем потенциальным поставщикам товаров. Что это значит для рядового покупателя? На полках более тысячи супермаркетов «АТБ» в разных уголках страны могут появиться новые качественные продукты и товары лучших отечественных производителей, а главное – по присущим сети «АТБ-Маркет» честным и демократичным ценам. Напомним, что ассортимент каждого дискаунтера сети превышает 3,5 тыс. наименований.

Лишит лишних хлопот новый сервис и потенциальных поставщиков продукции в «АТБ». Каждый желающий стать партнером лидера отечественного ритейла (речь идет о бакалеи, алкогольных и безалкогольных напитках, кондитерских изделиях, мясной, рыбной и молочной продукции, непродовольственных товарах) имеет возможность в свободном доступе ознакомиться с условиями сотрудничества, с помощью своего мобильного прислать коммерческое предложение. не тратя время на поиск контактов менеджеров (система делает это автоматически), гарантированно и максимально оперативно получить ответы на свое предложение и даже подписать договор поставки с автоматическим заполнением информации (данные берутся из личного профиля поставщика).

Кроме того, на «Портале поставщика» компании «АТБ» в личном кабинете тщательно хранится весь архив подписанных документов с электронными подписями. Также есть единственное окно для удобной коммуникации с менеджером, договорным отделом, логистами и т.д. Итак, здесь созданы современные условия для эффективного и взаимовыгодного бизнес-партнерства на долгие годы.

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