Чоловік, який різав колеса авто на Салтівці, завдав збитків на 250 тис грн

Слідство встановило, що від дій 43-річного харків’янина постраждали 83 власники авто.

Справу зловмисника передали до суду, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з грудня 2022 року по січень 2023 року чоловік неодноразово різав колеса автомобілів, припаркованих біля житлових будинків на Північній Салтівці.

На початку січня, коли обвинувачений вчергове збирався порізати шини автівки, його побачив 27-річний місцевий мешканець та зробив зауваження, вимагаючи припинити хуліганські дії. Однак обвинувачений став поводити себе ще більш зухвало: він наблизився до чоловіка, став лаятись і погрожувати фізичною розправою, розмахуючи ножем в бік потерпілого. Конфлікт завершився тим, що зловмисник втік з місця події.

Загалом фігурант справи завдав збитків на загальну суму майже 250 тис. грн, додали правоохоронці.

Чоловіка обвинувачують за фактом хуліганства (ч. 1, ч. 4 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

31 січня Салтівський райсуд Харкова взяв чоловіка під варту. За даними «Суспільне Харків», він офіційно не працює, мав судимість і є обвинуваченим в іншій справі – за незаконне поводження зі зброєю. На суді харків’янин свою провину заперечував.