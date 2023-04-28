Мужчина, резавший колеса автомобилей на Салтовке, нанес ущерб на 250 тыс грн

Следствие установило, что от действий 43-летнего харьковчанина пострадали 83 владельца автомобилей.

Дело злоумышленника передали в суд, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, с декабря 2022 по январь 2023 мужчина неоднократно резал колеса автомобилей, припаркованных возле жилых домов на Северной Салтовке.

В начале января, когда обвиняемый в очередной раз собирался порезать шины автомобиля, его увидел 27-летний местный житель и сделал замечания, требуя прекратить хулиганские действия. Однако обвиняемый стал вести себя еще более дерзко: он приблизился к мужчине, стал ругаться и угрожать физической расправой, размахивая ножом в сторону потерпевшего. Конфликт завершился тем, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

В общем фигурант дела нанес ущерб на общую сумму почти 250 тыс. грн, добавили правоохранители.

Мужчину обвиняют по факту хулиганства (ч. 1, ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

31 января Салтовский райсуд Харькова взял мужчину под стражу. По данным «Суспільне Харків», мужчина официально не работает, имел судимость и является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал.