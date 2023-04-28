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Мужчина, резавший колеса автомобилей на Салтовке, нанес ущерб на 250 тыс грн

Общество 13:54   28.04.2023
Виктория Яковенко
Мужчина, резавший колеса автомобилей на Салтовке, нанес ущерб на 250 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие установило, что от действий 43-летнего харьковчанина пострадали 83 владельца автомобилей.

Дело злоумышленника передали в суд, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, с декабря 2022 по январь 2023 мужчина неоднократно резал колеса автомобилей, припаркованных возле жилых домов на Северной Салтовке.

В начале января, когда обвиняемый в очередной раз собирался порезать шины автомобиля, его увидел 27-летний местный житель и сделал замечания, требуя прекратить хулиганские действия. Однако обвиняемый стал вести себя еще более дерзко: он приблизился к мужчине, стал ругаться и угрожать физической расправой, размахивая ножом в сторону потерпевшего. Конфликт завершился тем, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

В общем фигурант дела нанес ущерб на общую сумму почти 250 тыс. грн, добавили правоохранители.

Мужчину обвиняют по факту хулиганства (ч. 1, ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

31 января Салтовский райсуд Харькова взял мужчину под стражу. По данным «Суспільне Харків», мужчина официально не работает, имел судимость и является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал.

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 13:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие установило, что от действий 43-летнего харьковчанина пострадали 83 владельца автомобилей.".