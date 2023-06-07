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Обстріл аміакопроводу на Харківщині: у повітрі отрути немає

Події 08:58   07.06.2023
Оксана Горун
Обстріл аміакопроводу на Харківщині: у повітрі отрути немає Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок 7 червня в населених пунктах Куп’янського району в повітрі аміак відсутній.

“Вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп’янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп’янського району аміак в повітрі відсутній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Читайте також:  Військові РФ повторно обстріляли аміакопровід на Куп’янщині — Синєгубов

Він також повідомив, що за добу на Харківщині немає постраждалих від російських обстрілів. Хоча армія РФ продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок 7 червня в населених пунктах Куп’янського району в повітрі аміак відсутній".