Обстріл аміакопроводу на Харківщині: у повітрі отрути немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок 7 червня в населених пунктах Куп’янського району в повітрі аміак відсутній.

“Вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп’янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп’янського району аміак в повітрі відсутній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що за добу на Харківщині немає постраждалих від російських обстрілів. Хоча армія РФ продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.