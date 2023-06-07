Обстріл аміакопроводу на Харківщині: у повітрі отрути немає
Фото: пресслужба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок 7 червня в населених пунктах Куп’янського району в повітрі аміак відсутній.
“Вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп’янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп’янського району аміак в повітрі відсутній”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він також повідомив, що за добу на Харківщині немає постраждалих від російських обстрілів. Хоча армія РФ продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок 7 червня в населених пунктах Куп’янського району в повітрі аміак відсутній".