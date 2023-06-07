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Обстрел аммиакопровода на Харьковщине: в воздухе яда нет

Происшествия 08:58   07.06.2023
Оксана Горун
Обстрел аммиакопровода на Харьковщине: в воздухе яда нет Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по состоянию на утро 7 июня, в населенных пунктах Купянского района в воздухе аммиак отсутствует.

«Вчера около 17:45 враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. На данный момент результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует», — написал Синегубов в telegram.

Читайте также: Военные РФ повторно обстреляли аммиакопровод на Купянщине — Синегубов

Он также сообщил, что за сутки на Харьковщине нет пострадавших от российских обстрелов. Хотя армия РФ продолжала обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по состоянию на утро 7 июня, в населенных пунктах Купянского района в воздухе аммиак отсутствует".