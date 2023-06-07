Обстрел аммиакопровода на Харьковщине: в воздухе яда нет
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по состоянию на утро 7 июня, в населенных пунктах Купянского района в воздухе аммиак отсутствует.
«Вчера около 17:45 враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. На данный момент результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует», — написал Синегубов в telegram.
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Он также сообщил, что за сутки на Харьковщине нет пострадавших от российских обстрелов. Хотя армия РФ продолжала обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по состоянию на утро 7 июня, в населенных пунктах Купянского района в воздухе аммиак отсутствует".