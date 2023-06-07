Обстрел аммиакопровода на Харьковщине: в воздухе яда нет

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по состоянию на утро 7 июня, в населенных пунктах Купянского района в воздухе аммиак отсутствует.

«Вчера около 17:45 враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. На данный момент результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что за сутки на Харьковщине нет пострадавших от российских обстрелов. Хотя армия РФ продолжала обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.