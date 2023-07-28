У Харкові судитимуть комунальника: заволодів 1,5 млн грн бюджетних коштів

Головного інженера одного з КП Харкова підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2022 році між одним з департаментів Харківської міськради та КП було укладено кілька договорів щодо надання послуг з утримання об’єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів.

Однак, як встановили правоохоронці, підозрюваний умисно вніс в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищивши фактичні витрати.

«Підписані інженером офіційні документи містили інформацію з викривленим показником щодо обліку людино-годин. У подальшому на підставі актів, підписаних підозрюваним, на рахунок комунального підприємства було надлишково перераховано майже 1,5 млн грн бюджетних коштів, що завдало збитків Харківській міській раді», – додали правоохоронці.

Тож комунальнику повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).