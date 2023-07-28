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В Харькове будут судить коммунальщика: завладел 1,5 млн грн бюджетных средств

Общество 12:41   28.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове будут судить коммунальщика: завладел 1,5 млн грн бюджетных средств Фото: Харьковская областная прокуратура

Главного инженера одного из КП Харькова подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2022 году между одним из департаментов Харьковского горсовета и КП было заключено несколько договоров о предоставлении услуг по содержанию объектов сливной канализации и дождеприемных колодцев.

Однако, как установили правоохранители, подозреваемый намеренно внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения, завысив фактические расходы.

«Подписанные инженером официальные документы содержали информацию с искаженным показателем по учету человеко-часов. В дальнейшем на основании актов, подписанных подозреваемым, на счет коммунального предприятия было излишне перечислено почти 1,5 млн грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Харьковскому городскому совету», — добавили правоохранители.

Коммунальщику сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в больших размерах, совершенном в условиях военного положения, и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главного инженера одного из КП Харькова подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.".