В Харькове будут судить коммунальщика: завладел 1,5 млн грн бюджетных средств
Главного инженера одного из КП Харькова подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2022 году между одним из департаментов Харьковского горсовета и КП было заключено несколько договоров о предоставлении услуг по содержанию объектов сливной канализации и дождеприемных колодцев.
Однако, как установили правоохранители, подозреваемый намеренно внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения, завысив фактические расходы.
«Подписанные инженером официальные документы содержали информацию с искаженным показателем по учету человеко-часов. В дальнейшем на основании актов, подписанных подозреваемым, на счет коммунального предприятия было излишне перечислено почти 1,5 млн грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Харьковскому городскому совету», — добавили правоохранители.
Коммунальщику сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в больших размерах, совершенном в условиях военного положения, и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главного инженера одного из КП Харькова подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.".