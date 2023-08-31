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Понад 140 окупантів знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Події 12:29   31.08.2023
Вікторія Яковенко
Понад 140 окупантів знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Наразі ворог акцентує свою увагу саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку, окупанти намагаються «продавити» українську оборону та знайти слабкі місця.

Однак українські захисники стримують окупантів на цьому напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«На цьому напрямку, як вже раніше зазначали, зосереджено близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Проте, я хочу наголосити, що ці всі 110 тисяч не тримають в руках автомати й не знаходяться на передній лінії. Це підрозділи й тилові, і забезпечення, і досить багато різних підрозділів, які обслуговують ці всі війська», – зазначив Євлаш.

Минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 141 окупанта, артсистеми Д-20, Д-30, різні самохідні артилерійські установки, а також 7 безпілотних летальних апаратів, 6 з яких – це дрони-камікадзе типу «Ланцет».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог акцентує свою увагу саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку, окупанти намагаються «продавити» українську оборону та знайти слабкі місця.".