Более 140 оккупантов уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ
Враг акцентирует свое внимание именно на Купянско-Лиманском направлении, оккупанты пытаются «продавить» украинскую оборону и найти слабые места.
Однако украинские защитники сдерживают врага на этом направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«На этом направлении, как уже отмечалось ранее, сосредоточено около 110 тысяч российских военнослужащих. Однако я хочу подчеркнуть, что эти все 110 тысяч не держат в руках автоматы и не находятся на передней линии. Это подразделения и тыловые, и обеспечения, и достаточно много разных подразделений, которые обслуживают все эти войска», — отметил Евлаш.
За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 оккупанта, артсистемы Д-20, Д-30, различные самоходные артиллерийские установки, а также 7 беспилотных летальных аппаратов, 6 из которых – это дроны-камикадзе типа «Ланцет».
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг акцентирует свое внимание именно на Купянско-Лиманском направлении, оккупанты пытаются «продавить» украинскую оборону и найти слабые места.".