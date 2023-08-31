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Более 140 оккупантов уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

Происшествия 12:29   31.08.2023
Виктория Яковенко
Более 140 оккупантов уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

Враг акцентирует свое внимание именно на Купянско-Лиманском направлении, оккупанты пытаются «продавить» украинскую оборону и найти слабые места.

Однако украинские защитники сдерживают врага на этом направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«На этом направлении, как уже отмечалось ранее, сосредоточено около 110 тысяч российских военнослужащих. Однако я хочу подчеркнуть, что эти все 110 тысяч не держат в руках автоматы и не находятся на передней линии. Это подразделения и тыловые, и обеспечения, и достаточно много разных подразделений, которые обслуживают все эти войска», — отметил Евлаш.

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 оккупанта, артсистемы Д-20, Д-30, различные самоходные артиллерийские установки, а также 7 беспилотных летальных аппаратов, 6 из которых – это дроны-камикадзе типа «Ланцет».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг акцентирует свое внимание именно на Купянско-Лиманском направлении, оккупанты пытаются «продавить» украинскую оборону и найти слабые места.".