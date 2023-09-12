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У маєтку в Харкові переселенці створили «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)

Суспільство 12:34   12.09.2023
Вікторія Яковенко
У маєтку в Харкові переселенці створили «нарко-оранжерею» – СБУ (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили у Харкові злочинну організацію, яка налагодила виробництво та збут наркотичних засобів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, до складу злочинної організації входили п’ятеро учасників. Вони переїхали до Харкова з окупованих районів Луганської та Запорізької областей.

«Зловмисники облаштували в одному з приватних маєтків на околиці Харкова приховану «оранжерею», де незаконно вирощували рослини конопель. У приміщенні була встановлена сучасна система кондиціонування, освітлення, поливу та підкормки наркотичних рослин, а також утеплення, щоб використовувати плантацію навіть взимку», – додали в СБУ.

Із цих рослин фігуранти виготовляли «канабіс» та інші наркотики, які фасували та продавали наркозалежним майже у всіх регіонах України.

«Для пересилання зловмисники користувалися послугами поштових служб доставки, щільно упаковуючи та ретельно маскуючи свої незаконні вкладення. Оплату наркоторговці отримували на банківські картки», – зазначили правоохоронці.

Також, зловмисники оптом закуповували у наркоділків з інших областей готовий канабіс, який також розфасовували по згортках та збували наркозалежним.

Усім фігурантам повідомили про підозри за ч.1, 2 ст.255 (створення злочинної організації та участь у її діяльності) та  ч.4 ст.28 та ч.3 ст.307 (незаконне виготовлення, пересилання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Наразі усі зловмисники перебувають у СІЗО. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові злочинну організацію, яка налагодила виробництво та збут наркотичних засобів.".