В особняке в Харькове переселенцы создали «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)
Правоохранители разоблачили в Харькове преступную организацию, которая наладила производство и сбыт наркотических средств.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в состав преступной организации входили пятеро участников. Они переехали в Харьков из оккупированных районов Луганской и Запорожской областей.
«Злоумышленники обустроили в одном из частных особняков на окраине Харькова скрытую «оранжерею», где незаконно выращивали растения конопли. В помещении была установлена современная система кондиционирования, освещения, полива и подкормки наркотических растений, а также утепления для использования плантации даже зимой», — добавили в СБУ.
Из этих растений фигуранты изготовляли «каннабис» и другие наркотики, которые фасовали и продавали наркозависимым почти во всех регионах Украины.
«Для пересылки злоумышленники пользовались услугами почтовых служб доставки, плотно упаковывая и тщательно маскируя свои незаконные вложения. Оплату наркоторговцы получали на банковские карты», — отметили правоохранители.
Также злоумышленники оптом закупали у наркодельцов из других областей готовый каннабис, который также расфасовывали и продавали наркозависимым.
Всем фигурантам сообщили о подозрениях по ч.1, 2 ст.255 (создание преступной организации и участие в ее деятельности) и ч.4 ст.28 и ч.3 ст.307 (незаконное изготовление, пересылка и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).
Сейчас все злоумышленники находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове преступную организацию, которая наладила производство и сбыт наркотических средств.".