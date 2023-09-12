В особняке в Харькове переселенцы создали «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)

Правоохранители разоблачили в Харькове преступную организацию, которая наладила производство и сбыт наркотических средств.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в состав преступной организации входили пятеро участников. Они переехали в Харьков из оккупированных районов Луганской и Запорожской областей.

«Злоумышленники обустроили в одном из частных особняков на окраине Харькова скрытую «оранжерею», где незаконно выращивали растения конопли. В помещении была установлена современная система кондиционирования, освещения, полива и подкормки наркотических растений, а также утепления для использования плантации даже зимой», — добавили в СБУ.

Из этих растений фигуранты изготовляли «каннабис» и другие наркотики, которые фасовали и продавали наркозависимым почти во всех регионах Украины.

«Для пересылки злоумышленники пользовались услугами почтовых служб доставки, плотно упаковывая и тщательно маскируя свои незаконные вложения. Оплату наркоторговцы получали на банковские карты», — отметили правоохранители.

Также злоумышленники оптом закупали у наркодельцов из других областей готовый каннабис, который также расфасовывали и продавали наркозависимым.

Всем фигурантам сообщили о подозрениях по ч.1, 2 ст.255 (создание преступной организации и участие в ее деятельности) и ч.4 ст.28 и ч.3 ст.307 (незаконное изготовление, пересылка и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Сейчас все злоумышленники находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет тюрьмы.