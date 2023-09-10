Live
  • Вс 10.09.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам

Общество 21:36   10.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Днем 10 сентября сотрудники патрульной полиции остановили в Салтовском районе автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.

Во время общения водитель нервничал и вел себя подозрительно, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Впоследствии стала известна причина такого поведения: мужчина признался, что у него есть полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом «Канабис», — рассказали патрульные.

Мужчина предложил копам взятку в 10 тысяч гривен. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Потому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Читайте также: На взятке в Харькове «погорел» чиновник райадминистрации: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
10.09.2023, 20:19
Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ
10.09.2023, 19:14
Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)
Племянник Добкина женился: избранница – финалистка «Мисс Украина» (фото)
10.09.2023, 08:12
Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото)
Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото)
10.09.2023, 18:41
В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам
В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам
10.09.2023, 21:36
Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов
Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов
10.09.2023, 11:03

Новости по теме:

20:19
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
17:01
Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине
12:36
В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка
11:03
Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов
10:13
«Первая неделя прошла хорошо» — Терехов об обучении в метро-школе Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 21:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 сентября сотрудники патрульной полиции остановили в Салтовском районе автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.".