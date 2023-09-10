В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Днем 10 сентября сотрудники патрульной полиции остановили в Салтовском районе автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.
Во время общения водитель нервничал и вел себя подозрительно, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Впоследствии стала известна причина такого поведения: мужчина признался, что у него есть полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом «Канабис», — рассказали патрульные.
Мужчина предложил копам взятку в 10 тысяч гривен. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Потому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 21:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 сентября сотрудники патрульной полиции остановили в Салтовском районе автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.".