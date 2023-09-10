В Харькове водитель с наркотиками предлагал 10 тыс. грн копам

Днем 10 сентября сотрудники патрульной полиции остановили в Салтовском районе автомобиль Daewoo: водитель нарушил правила дорожного движения.

Во время общения водитель нервничал и вел себя подозрительно, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Впоследствии стала известна причина такого поведения: мужчина признался, что у него есть полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом «Канабис», — рассказали патрульные.

Мужчина предложил копам взятку в 10 тысяч гривен. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Потому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.