У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам

Вдень 10 вересня співробітники патрульної поліції зупинили в Салтівському районі авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування водій нервував та поводився підозріло, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Згодом стала відома причина такої поведінки: чоловік зізнався, що має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною «Канабіс», – розповіли патрульні.

Чоловік запропонував копам хабар у 10 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.