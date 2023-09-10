У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Вдень 10 вересня співробітники патрульної поліції зупинили в Салтівському районі авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування водій нервував та поводився підозріло, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Згодом стала відома причина такої поведінки: чоловік зізнався, що має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною «Канабіс», – розповіли патрульні.
Чоловік запропонував копам хабар у 10 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 21:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 10 вересня співробітники патрульної поліції зупинили в Салтівському районі авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.".