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У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам

Суспільство 21:36   10.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Вдень 10 вересня співробітники патрульної поліції зупинили в Салтівському районі авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування водій нервував та поводився підозріло, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Згодом стала відома причина такої поведінки: чоловік зізнався, що має із собою поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною «Канабіс», – розповіли патрульні.

Чоловік запропонував копам хабар у 10 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Читайте також: На хабарі у Харкові «погорів» чиновник райадміністрації: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 10 вересня співробітники патрульної поліції зупинили в Салтівському районі авто Daewoo: водій порушив правила дорожнього руху.".