“Дуже важко і часом страшно”: будні бійців ДСНС на Куп’янщині (відео)

У Куп’янському районі Харківської області, по якому зараз окупанти завдають по кілька ударів на день, сумлінно виконують свої обов’язки рятувальники, пише пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальник 44-ї ДПРЧ м. Куп’янськ Максим Колесник констатує, що до небезпеки вже звик.

“Ми розуміємо, що може бути повторний обстріл. Починаємо знаходити собі укриття, де можна залягти. Дуже важко та буває часом страшно. Вже скоро рік, як знаходжуся в Харкові, а сюди приїжджаю працювати. Дві доби – і знову на Харків”, – каже Максим.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

«Там від виходу міномета до приходу може пройти 3-4 секунди. Ти можеш почути, але не встигнеш зреагувати», – каже начальник караулу 14-ї ДПРЧ селища Дворічна Сергій Дронов.

Начальник Куп’янського РУ ГУ ДСНС України в Харківській області Вадим Кіяшко зазначає, що на день може бути до п’яти викликів.

«Виїжджаємо на всі пожежі на території громади та Куп’янська. Якщо ми розуміємо, що це «сіра» зона, або близько до бойових дій, то в цілях безпеки особовий склад та техніка туди залучатися не будуть. Петропавлівка – це 5 кілометрів. До ворога 3 кілометри, може бути й 2», – розповідає Кіяшко.

За час повномасштабної війни під час виконання службових обов’язків п’ять рятувальників Куп’янщини отримали поранення та один загинув.