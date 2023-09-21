«Очень трудно и порой страшно»: будни бойцов ГСЧС на Купянщине (видео)

В Купянском районе Харьковской области, по которому сейчас оккупанты наносят по несколько ударов в день, добросовестно выполняют свои обязанности спасатели, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатель 44-й ГПСЧ г. Купянск Максим Колесник констатирует, что к опасности уже привык.

«Мы понимаем, что может быть повторный обстрел. Начинаем находить себе укрытие, где можно залечь. Очень трудно и бывает порой страшно. Уже скоро год, как нахожусь в Харькове, а сюда приезжаю работать. Двое суток — и снова на Харьков», — говорит Максим.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

«Там от выхода миномета до прихода может пройти 3-4 секунды. Ты можешь услышать, но не успеешь среагировать», — констатирует начальник караула 14-й ГПСЧ поселка Двуречная Сергей Дронов.

Начальник Купянского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадим Кияшко отмечает, что в день может быть до пяти вызовов.

«Выезжаем на все пожары на территории громады и Купянска. Если мы понимаем, что это «серая» зона, или близко к боевым действиям, то в целях безопасности личный состав и техника туда привлекаться не будут. Петропавловка — это 5 километров. До врага 3 километра, может быть и 2″, — рассказывает Кияшко.

За время полномасштабной войны при исполнении служебных обязанностей пять спасателей Купянщины получили ранения и один погиб.