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Пожар после ракетного удара по Харькову тушат 45 спасателей (фото)

Происшествия 10:49   21.09.2023
Оксана Горун
Пожар после ракетного удара по Харькову тушат 45 спасателей (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар в производственно-складском здании возник после того, как рано утром 21 сентября по Харькову ударило шесть ракет из российского Белгорода.

«Под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания в трех очагах возгорания на общей площади 200 кв. м. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены семь единиц техники и 45 человек личного состава ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 6
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

По информации прокуратуры, ранения из-за ракетного удара по Харькову получили три человека — гражданские мужчины.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что поврежден водопровод диаметром 200 мм. Из-за этого без воды осталась городская больница и несколько частных домов. Ликвидировать аварию планируют к середине дня.

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Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 7
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 5
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 4
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 3
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023 2
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар на месте ракетного удара по Харькову 21.09.2023
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в производственно-складском здании возник после того, как рано утром 21 сентября по Харькову ударило шесть ракет из российского Белгорода".