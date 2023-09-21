Пожар после ракетного удара по Харькову тушат 45 спасателей (фото)
Пожар в производственно-складском здании возник после того, как рано утром 21 сентября по Харькову ударило шесть ракет из российского Белгорода.
«Под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания в трех очагах возгорания на общей площади 200 кв. м. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены семь единиц техники и 45 человек личного состава ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации прокуратуры, ранения из-за ракетного удара по Харькову получили три человека — гражданские мужчины.
Мэр города Игорь Терехов заявил, что поврежден водопровод диаметром 200 мм. Из-за этого без воды осталась городская больница и несколько частных домов. Ликвидировать аварию планируют к середине дня.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в производственно-складском здании возник после того, как рано утром 21 сентября по Харькову ударило шесть ракет из российского Белгорода".