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Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)

Події 10:49   21.09.2023
Оксана Горун
Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото) Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Пожежа у виробничо-складській будівлі виникла після того, як рано-вранці 21 вересня по Харкову вдарило шість ракет з російського Бєлгорода.

“Під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 7 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа на місці ракетного удару по Харкову 21.09.2023 6
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

За інформацією прокуратури, поранення через ракетний удар по Харкову отримали троє людей – цивільні чоловіки.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що пошкоджено водогін діаметром 200 мм. Через це без води залишилася міська лікарня та кілька приватних будинків. Ліквідувати аварію планують до середини дня.

Читайте також:  Терехов заявив, що об’єкти критичної інфраструктури Харкова зміцнюють

Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023 7
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023 5
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023 4
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023 3
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023 2
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа після ракетного удару по Харкову 21.09.2023
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у виробничо-складській будівлі виникла після того, як рано-вранці 21 вересня по Харкову вдарило шість ракет з російського Бєлгорода".