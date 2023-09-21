Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)
Пожежа у виробничо-складській будівлі виникла після того, як рано-вранці 21 вересня по Харкову вдарило шість ракет з російського Бєлгорода.
“Під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 7 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією прокуратури, поранення через ракетний удар по Харкову отримали троє людей – цивільні чоловіки.
Мер міста Ігор Терехов заявив, що пошкоджено водогін діаметром 200 мм. Через це без води залишилася міська лікарня та кілька приватних будинків. Ліквідувати аварію планують до середини дня.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у виробничо-складській будівлі виникла після того, як рано-вранці 21 вересня по Харкову вдарило шість ракет з російського Бєлгорода".