Фортифікації на кордоні потрібно починати будувати з Харківщини – Мусієнко

Військовий експерт Олександр Мусієнко в етері нацмарафону прокоментував вечірнє звернення Президента Володимира Зеленського. Фахівець розповів, які фортифікації та де необхідно будувати.

“Ми повинні розуміти, що в нас є ділянки кордону з Росією, які, на превеликий жаль, не мають природних перешкод, які б могли зупиняти ворога. Тобто природних бар’єрів. Я маю на увазі, наприклад, Чернігівську область, Сумську область і Харківську область. У цих областях є найбільш відкриті ділянки, де немає якихось річок, водних перешкод, гір, тим більше тощо. Тобто для ворога немає дуже складних задач, щоб це все проходити. Так от, укріплення ділянок взагалі та будівництво потужної захисної лінії, як на мене, потрібно починати саме з чотирьох областей. Додам ще Київську, тобто: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська. Ту ділянку, яку ми зараз повноцінно контролюємо, тому що в районі Куп’янська ще йдуть бої, але там можна вибудовувати її як раз захищеніше там, де йдуть бойові дії”, – пояснив Мусієнко.

Він зазначив: якщо не звести потужні укріплення вздовж кордону з РФ, над Україною постійно нависатиме фланг ворога. У росіян буде можливість обійти будь-які укріплення Сил оборони всередині України (наприклад, на Донбасі), “як свого часу обійшли німці лінію Мажино”.

Мусієнко також описав ті види укріплень, які необхідно зводити на кордоні з державою-агресором. Вони можуть поєднувати як давні напрацювання – ті ж самі бетонні конструкції з прикладу “лінії Суровікіна”, так і сучасні технології.

“Наприклад, протитанкові загородження, вони актуальні й досі. Тому що танк ці бетонні надолби не пройде за умови, що вони правильно розташовані, забетоновані в землю, а не просто там десь поставлені. Це перший момент. Другий момент. Нам потрібна величезна кількість не те що ровів, а валів протитанкових, які б ускладнювали пересування саме броньованої техніки та автомобілів. Наступний етап – це широка мережа укріплених районів, де війська можуть розгорнутися й одразу тримати оборону. Тобто, починаючи, як мінімум, від бліндажів захищених деревом, ну в ідеалі, звичайно, бетоном. Наступне – це, звичайно, мережа доріг, яка зрозуміла, де так само можуть виставлятися як бетонні, так і протитанкові загородження, їжаки тощо. І так само це мінні поля в тих точках, які є найбільш ризикованими. Так само це є системи відеоспостереження і моніторингу, поширені за кордоном. І, звичайно, нам потрібні ті ділянки, які найбільш відкриті, хай там як, але захищати проєктами стін, які є, наприклад, на кордонах зараз з Білоруссю в країнах ЄС. І ще, зараз, наскільки мені відомо, є певні інноваційні рішення, які в межах експериментів проводяться – це патрулювання із допомогою безпілотних систем (не тільки повітряних, але й наземних). Це коли платформа пересувається, вона обладнана камерами та великокаліберними кулеметами“, – описав усе необхідне для захисту військовий експерт.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до народу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання посилення фортифікацій в Україні стало головним на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача.

“Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, Премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання “, – сказав Зеленський.