Фортификации на границе необходимо начинать строить с Харьковщины — Мусиенко

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире нацмарафона прокомментировал вечернее обращение президента Владимира Зеленского. Специалист рассказал, какие фортификации и где необходимо строить.

«Мы должны понимать, что у нас есть участки границы с Россией, не имеющие, к большому сожалению, естественных препятствий, которые могли бы останавливать врага. То есть природных барьеров. Я имею в виду, например, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. В этих областях есть наиболее открытые участки, где нет каких-либо рек, водных препятствий, гор, тем более и так далее. То есть для врага нет сверхсложных задач, чтобы это все проходить. Так вот, укрепленные участки вообще, и строительство мощной защитной линии, мне кажется, нужно начинать с четырех областей. Добавлю еще Киевскую. То есть: Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская. Тот участок, который мы сейчас полноценно контролируем, потому что в районе Купянска еще идут бои. Но там можно выстраивать его как раз защищеннее там, где идут боевые действия», — пояснил Мусиенко.

Он отметил: если не возвести мощные укрепления вдоль границы с РФ, над Украиной постоянно будет нависать фланг врага. У россиян будет возможность обойти любые укрепления Сил обороны внутри Украины (например, на Донбассе), «как обошли в свое время немцы линию Мажино».

Мусиенко также описал те виды укреплений, которые необходимо возводить на границе с государством-агрессором. В них могут сочетаться как давние наработки — как те же бетонные конструкции по примеру «линии Суровикина», так и современные технологии.

«Например, противотанковые заграждения, они актуальны до сих пор. Потому что танк эти бетонные надолбы не пройдет — при условии, что они правильно расположены, забетонированы в землю, а не просто где-то там поставлены. Это первый момент. Второй момент. Нам нужно огромное количество не то что рвов, а противотанковых валов, которые бы затрудняли передвижение именно бронированной техники и автомобилей. Следующий этап – это широкая сеть укрепленных районов, где войска могут развернуться и сразу держать оборону. Начиная, как минимум, от блиндажей, защищенных деревом, ну а в идеале, конечно, бетоном. Следующее – это, конечно, сеть дорог, где также могут выставляться как бетонные, так и противотанковые заграждения, ежи и т.д. И также это минные поля в тех точках, которые наиболее рискованны. Также это системы видеонаблюдения и мониторинга, распространенные за рубежом. И, конечно, нам нужно те участки, которые наиболее открыты, как бы то ни было, но защищать проектами стен, которые есть, например, на границах сейчас вдоль Беларуси со странами ЕС. И еще сейчас, насколько мне известно, есть определенные инновационные решения, которые в рамках экспериментов проводятся — это патрулирование с помощью беспилотных систем (не только воздушных, но и наземных). Это когда платформа передвигается, она оборудована камерами и крупнокалиберными пулеметами», — описал все необходимое для защиты военный эксперт.

Напомним, в вечернем обращении к народу Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что вопрос усиления фортификаций в Украине стал главным на заседании ставки Верховного Главнокомандующего.

«Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Были подробные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областные власти, командующие ОСГВ. Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи», — сказал Зеленский.