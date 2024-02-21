На Харківщині через обстріли відключення світла у п’яти громадах

Удари ворожої артилерії та скидання авіабомб знеструмили частину населених пунктів на Харківщині. Енергетики повідомили, що вже під’єднали понад 3700 абонентів.

“Внаслідок інтенсивних артилерійських обстрілів та авіаційних бомбардувань протягом доби відбулися відключення споживачів на території Великобурлуцької, Вовчанської, Золочівської, Купʼянської та Липецької громад”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Енергетики працювали в умовах загрози повторних обстрілів. Ремонтники вже відновили електропостачання знеструмлених напередодні 3762 точок обліку.