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На Харківщині через обстріли відключення світла у п’яти громадах

Події 10:20   21.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли відключення світла у п’яти громадах Фото: пресслужба АТ “Харьковобленерго”

Удари ворожої артилерії та скидання авіабомб знеструмили частину населених пунктів на Харківщині. Енергетики повідомили, що вже під’єднали понад 3700 абонентів.

“Внаслідок інтенсивних артилерійських обстрілів та авіаційних бомбардувань протягом доби відбулися відключення споживачів на території Великобурлуцької, Вовчанської, Золочівської, Купʼянської та Липецької громад”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Енергетики працювали в умовах загрози повторних обстрілів. Ремонтники вже відновили електропостачання знеструмлених напередодні 3762 точок обліку.

Читайте також: Обстріли пошкодили ЛЕП: на Харківщині 34 населені пункти без світла

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари ворожої артилерії та скидання авіабомб знеструмили частину населених пунктів на Харківщині. Енергетики повідомили, що вже під’єднали понад 3700 абонентів".