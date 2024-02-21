На Харьковщине из-за обстрелов отключения света в пяти громадах

Удары вражеской артиллерии и сбросы авиабомб обесточили часть населенных пунктов на Харьковщине. Энергетики сообщили, что уже подключили более 3700 абонентов.

«В результате интенсивных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок в течение суток произошли отключения потребителей на территории Великобурлукской, Волчанской, Золочевской, Купянской и Липецкой громад», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики работали в условиях угрозы повторных обстрелов. Ремонтники уже возобновили электроснабжение обесточенных накануне 3762 точек учета.