На Харьковщине из-за обстрелов отключения света в пяти громадах
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Удары вражеской артиллерии и сбросы авиабомб обесточили часть населенных пунктов на Харьковщине. Энергетики сообщили, что уже подключили более 3700 абонентов.
«В результате интенсивных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок в течение суток произошли отключения потребителей на территории Великобурлукской, Волчанской, Золочевской, Купянской и Липецкой громад», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики работали в условиях угрозы повторных обстрелов. Ремонтники уже возобновили электроснабжение обесточенных накануне 3762 точек учета.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, обстрелы, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары вражеской артиллерии и сбросы авиабомб обесточили часть населенных пунктов на Харьковщине. Энергетики сообщили, что уже подключили более 3700 абонентов".