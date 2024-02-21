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На Харьковщине из-за обстрелов отключения света в пяти громадах

Происшествия 10:20   21.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов отключения света в пяти громадах Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Удары вражеской артиллерии и сбросы авиабомб обесточили часть населенных пунктов на Харьковщине. Энергетики сообщили, что уже подключили более 3700 абонентов.

«В результате интенсивных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок в течение суток произошли отключения потребителей на территории Великобурлукской, Волчанской, Золочевской, Купянской и Липецкой громад», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики работали в условиях угрозы повторных обстрелов. Ремонтники уже возобновили электроснабжение обесточенных накануне 3762 точек учета.

Читайте также: Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары вражеской артиллерии и сбросы авиабомб обесточили часть населенных пунктов на Харьковщине. Энергетики сообщили, что уже подключили более 3700 абонентов".