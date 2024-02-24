24 п’яних водіїв зупинили на Харківщини за добу: поліція показала «драгери»
24 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини працівники патрульної поліції за минулу добу.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області та показали значення стану сп’яніння, встановлені за допомогою приладів Drager у викритих водіїв: від 0,24 до 2,10 проміле алкоголю у крові. Ці показники в рази вищі за допустиму норму в 0,2 проміле.
На всіх водіїв склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водители, драгеры, патрульні, поймали, поліція, протокол, пьяные;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини працівники патрульної поліції за минулу добу.".