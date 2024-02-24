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24 п’яних водіїв зупинили на Харківщини за добу: поліція показала «драгери»

Суспільство 13:00   24.02.2024
Вікторія Яковенко
24 п’яних водіїв зупинили на Харківщини за добу: поліція показала «драгери»

24 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини працівники патрульної поліції за минулу добу.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області та показали значення стану сп’яніння, встановлені за допомогою приладів Drager у викритих водіїв: від 0,24 до 2,10 проміле алкоголю у крові. Ці показники в рази вищі за допустиму норму в 0,2 проміле.

На всіх водіїв склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «24 п’яних водіїв зупинили на Харківщини за добу: поліція показала «драгери»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини працівники патрульної поліції за минулу добу.".