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24 пьяных водителя поймали на Харьковщине за сутки: полиция показала «драгеры»

Общество 13:00   24.02.2024
Виктория Яковенко
24 пьяных водителя поймали на Харьковщине за сутки: полиция показала «драгеры»

24 водителя, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины работники патрульной полиции за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области и показали значения состояния опьянения, установленные с помощью приборов Drager у разоблаченных водителей: от 0,24 до 2,10 промилле алкоголя в крови. Эти показатели в разы выше допустимой нормы в 0,2 промилле.

На всех водителей составили соответствующие административные материалы, которые передадут в суд.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 водителя, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины работники патрульной полиции за прошедшие сутки.".