24 пьяных водителя поймали на Харьковщине за сутки: полиция показала «драгеры»

24 водителя, которые, вероятно, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины работники патрульной полиции за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области и показали значения состояния опьянения, установленные с помощью приборов Drager у разоблаченных водителей: от 0,24 до 2,10 промилле алкоголя в крови. Эти показатели в разы выше допустимой нормы в 0,2 промилле.

На всех водителей составили соответствующие административные материалы, которые передадут в суд.