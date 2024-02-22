Две несовершеннолетние девушки пострадали в аварии на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
21 февраля в селе Лиман Змиевской громады произошло ДТП.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19-летний водитель авто «ВАЗ 2109» не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями «ВАЗ 2108».
В результате ДТП 14-летняя девушка-пассажир «ВАЗ 2109» получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Также травмы получила еще одна пассажир 16 лет, она от госпитализации отказалась, отметили в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля в селе Лиман Змиевской громады произошло ДТП.".