Две несовершеннолетние девушки пострадали в аварии на Харьковщине (фото)

21 февраля в селе Лиман Змиевской громады произошло ДТП.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19-летний водитель авто «ВАЗ 2109» не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями «ВАЗ 2108».

В результате ДТП 14-летняя девушка-пассажир «ВАЗ 2109» получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Также травмы получила еще одна пассажир 16 лет, она от госпитализации отказалась, отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.