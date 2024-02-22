Ребенок погиб в ДТП в Харькове (фото)
Смертельное ДТП случилось вечером 21 февраля на улице Героев Труда.
«43-летний водитель автомобиля «Opel Signum» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Honda Acura» под управлением 50-летней женщины-водителя и автомобилем «Hyundai Accent» под управлением 30-летнего мужчины», — описали события в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По информации полиции, в результате ДТП погиб 6-летний мальчик, который был в «Opel».
«Трое водителей и две женщины-пассажирки из авто «Hyundai» получили телесные повреждения разной степени тяжести», — отметили в полиции.
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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП случилось вечером 21 февраля на улице Героев Труда".