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Дитина загинула в ДТП у Харкові (фото)

Події 11:17   22.02.2024
Оксана Горун
Дитина загинула в ДТП у Харкові (фото)

Смертельна ДТП сталася увечері 21 лютого на вулиці Героїв Праці.

“43-річний водій автомобіля “Opel Signum” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем “Honda Acura” під керуванням 50-річної жінки-водія та автомобілем “Hyundai Accent” під керуванням 30-річного чоловіка”, – описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Смертельна ДТП у Харкові 21 лютого 2024 3

За інформацією поліції, внаслідок ДТП загинув 6-річний хлопчик, який був у “Opel”.

“Троє водіїв та дві жінки-пасажирки з авто «Hyundai» отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, – зазначили в поліції.

Смертельна ДТП у Харкові 21 лютого 2024

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Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася увечері 21 лютого на вулиці Героїв Праці".