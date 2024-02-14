ДТП у Харкові: збили батька та 7-річну доньку, батько загинув

У Харкові ввечері 13 лютого сталася смертельна ДТП. Водій “Geely” збив двох пішоходів.

Трагедія сталася близько 17:20 на проспекті Тракторобудівників.

“Водій легковика “Geely” скоїв наїзд на батька з донькою, які переходили проїжджу частину попередньо поза межами пішохідного переходу”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

53-річний чоловік – батько дитини – помер на місці. Дівчинку з численними травмами доправили до лікарні.

“Слідчими відкрито кримінальне провадження”, – зазначили в поліції.

Усі обставини ДТП встановлюють.