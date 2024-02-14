ДТП у Харкові: збили батька та 7-річну доньку, батько загинув
У Харкові ввечері 13 лютого сталася смертельна ДТП. Водій “Geely” збив двох пішоходів.
Трагедія сталася близько 17:20 на проспекті Тракторобудівників.
“Водій легковика “Geely” скоїв наїзд на батька з донькою, які переходили проїжджу частину попередньо поза межами пішохідного переходу”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
53-річний чоловік – батько дитини – помер на місці. Дівчинку з численними травмами доправили до лікарні.
“Слідчими відкрито кримінальне провадження”, – зазначили в поліції.
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Усі обставини ДТП встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ввечері 13 лютого сталася смертельна ДТП. Водій “Geely” збив двох пішоходів".