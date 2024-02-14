ДТП в Харькове: сбили отца и 7-летнюю дочь, отец погиб

В Харькове вечером 13 февраля случилось смертельное ДТП. Водитель «Geely» сбил двух пешеходов.

Трагедия случилась около 17:20 на проспекте Тракторостроителей.

«Водитель легковушки «Geely» совершил наезд на отца с дочерью, которые переходили проезжую часть предварительно за пределами пешеходного перехода», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

53-летний мужчина — отец ребенка — скончался на месте. Девочку с многочисленными травмами доставили в больницу.

«Следователями открыто уголовное производство», — отметили в полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливают.