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ДТП в Харькове: сбили отца и 7-летнюю дочь, отец погиб

Происшествия 10:43   14.02.2024
Оксана Горун
ДТП в Харькове: сбили отца и 7-летнюю дочь, отец погиб

В Харькове вечером 13 февраля случилось смертельное ДТП. Водитель «Geely» сбил двух пешеходов.

Трагедия случилась около 17:20 на проспекте Тракторостроителей.

«Водитель легковушки «Geely» совершил наезд на отца с дочерью, которые переходили проезжую часть предварительно за пределами пешеходного перехода», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сбили отца с ребенком в Харькове 2

53-летний мужчина — отец ребенка — скончался на месте. Девочку с многочисленными травмами доставили в больницу.

«Следователями открыто уголовное производство», — отметили в полиции.

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Все обстоятельства ДТП устанавливают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 13 февраля случилось смертельное ДТП. Водитель «Geely» сбил двух пешеходов".