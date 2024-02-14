ДТП в Харькове: сбили отца и 7-летнюю дочь, отец погиб
В Харькове вечером 13 февраля случилось смертельное ДТП. Водитель «Geely» сбил двух пешеходов.
Трагедия случилась около 17:20 на проспекте Тракторостроителей.
«Водитель легковушки «Geely» совершил наезд на отца с дочерью, которые переходили проезжую часть предварительно за пределами пешеходного перехода», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
53-летний мужчина — отец ребенка — скончался на месте. Девочку с многочисленными травмами доставили в больницу.
«Следователями открыто уголовное производство», — отметили в полиции.
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Все обстоятельства ДТП устанавливают.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 13 февраля случилось смертельное ДТП. Водитель «Geely» сбил двух пешеходов".