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Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото)

Події 12:21   22.02.2024
Вікторія Яковенко
Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

21 лютого в селі Лиман Зміївської громади сталася ДТП.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19-річний водій авто «ВАЗ 2109» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з двома припаркованими автівками «ВАЗ 2108».

Внаслідок ДТП 14-річна дівчина-пасажирка «ВАЗ 2109» отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Також травми отримала ще одна пасажирка 16 років, вона від шпиталізації відмовилась, зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого в селі Лиман Зміївської громади сталася ДТП.".