Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
21 лютого в селі Лиман Зміївської громади сталася ДТП.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19-річний водій авто «ВАЗ 2109» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з двома припаркованими автівками «ВАЗ 2108».
Внаслідок ДТП 14-річна дівчина-пасажирка «ВАЗ 2109» отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Також травми отримала ще одна пасажирка 16 років, вона від шпиталізації відмовилась, зазначили у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого в селі Лиман Зміївської громади сталася ДТП.".