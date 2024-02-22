Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото)

21 лютого в селі Лиман Зміївської громади сталася ДТП.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19-річний водій авто «ВАЗ 2109» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з двома припаркованими автівками «ВАЗ 2108».

Внаслідок ДТП 14-річна дівчина-пасажирка «ВАЗ 2109» отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Також травми отримала ще одна пасажирка 16 років, вона від шпиталізації відмовилась, зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.