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На будівництві укриття в гімназії Харкова підрядник “наварив” 200 тис. грн

Суспільство 19:56   25.03.2024
Оксана Горун
На будівництві укриття в гімназії Харкова підрядник “наварив” 200 тис. грн

Харківська обласна прокуратура заявила, що підрядник, котрий ремонтував укриття гімназії в Індустріальному районі, нажився на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.

Договір на проведення ремонтних робіт із підрядником підписав один із департаментів Харківської міськради. Будівельники повинні були упорядкувати укриття в одній з гімназій міста. Але “перебільшили” свої трудовитрати.

Підприємець, діючи з метою наживи, забезпечив внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людиногодин. Надалі на підставі документа, наданого обвинуваченим замовнику, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Розслідування вже провели та справу передали до суду. Підприємця звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення. Його справу розглядатиме Орджонікідзевський райсуд Харкова.

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“Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, – зазначили прокурори.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура заявила, що підрядник, котрий ремонтував укриття гімназії в Індустріальному районі, нажився на роботах, вказавши неправдиві дані в документах".