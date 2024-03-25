На строительстве укрытия в гимназии Харькова подрядчик «наварил» 200 тыс. грн

Харьковская областная прокуратура заявила, что подрядчик, ремонтировавший укрытие гимназии в Индустриальном районе, нажился на работах, указав недостоверные сведения в документах.

Договор на проведение ремонтных работ с подрядчиком подписал один из департаментов Харьковского горсовета. Строители должны были привести в порядок укрытие в одной из гимназий города. Но «преувеличили» свои трудозатраты.

«Предприниматель, действуя с целью наживы, обеспечил внесение в официальные документы недостоверных сведений, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов. В дальнейшем на основании документа, предоставленного обвиняемым заказчику, на счет подрядчика излишне перечислено почти 200 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Харьковской городской территориальной громаде», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Расследование уже провели и дело передали в суд. Предпринимателя обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебного подлога. Его дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

«Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», — отметили прокуроры.