На строительстве укрытия в гимназии Харькова подрядчик «наварил» 200 тыс. грн
Харьковская областная прокуратура заявила, что подрядчик, ремонтировавший укрытие гимназии в Индустриальном районе, нажился на работах, указав недостоверные сведения в документах.
Договор на проведение ремонтных работ с подрядчиком подписал один из департаментов Харьковского горсовета. Строители должны были привести в порядок укрытие в одной из гимназий города. Но «преувеличили» свои трудозатраты.
«Предприниматель, действуя с целью наживы, обеспечил внесение в официальные документы недостоверных сведений, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов. В дальнейшем на основании документа, предоставленного обвиняемым заказчику, на счет подрядчика излишне перечислено почти 200 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Харьковской городской территориальной громаде», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Расследование уже провели и дело передали в суд. Предпринимателя обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебного подлога. Его дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.
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«Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», — отметили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 19:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура заявила, что подрядчик, ремонтировавший укрытие гимназии в Индустриальном районе, нажился на работах, указав недостоверные сведения в документах".