РФ відновила наступ на Харківщині та завдала шести авіаударів – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 квітня повідомив про авіаудари по Харкову та п’яти населених пунктах області, а також – штурми, які веде армія РФ на Куп’янському напрямку.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Загалом по території України ворог завдав 108 авіаударів, а також – 11 ракетних і здійснив 149 обстрілів із РСЗВ. Під ударами артилерії було 110 населених пунктів. Вночі Україну атакували 17 “шахедів”, із них 14 збили.
На фронті зафіксували 83 бойові зіткнення.
“На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області“, – зазначили в ГШ.
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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження окупантів та двох їхніх ЗРК. Ракетники вдарили по району зосередження та трьох засобах ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 квітня повідомив про авіаудари по Харкову та п’яти населених пунктах області, а також – штурми, які веде армія РФ на Куп’янському напрямку".