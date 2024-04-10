РФ возобновила наступление на Харьковщине и нанесла шесть авиаударов — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 апреля сообщил об авиаударах по Харькову и пяти населенным пунктам области, а также — штурмах, которые ведет армия РФ на Купянском направлении.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес 108 авиаударов, а также — 11 ракетных и произвел 149 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было 110 населенных пунктов. Ночью Украину атаковали 17 «шахедов», из них 14 сбили.

На фронте зафиксировали 83 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области», — отметили в ГШ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения оккупантов и двум их ЗРК. Ракетчики ударили по району сосредоточения и трем средствам ПВО.