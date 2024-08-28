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Пожежа на 2,5 га через удар КАБами виникла в Харківській області (фото)

Події 20:20   28.08.2024
Оксана Горун
Пожежа на 2,5 га через удар КАБами виникла в Харківській області (фото)

У Харківській області 28 серпня гасили масштабне загоряння. Пожежа виникла у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.

“Сьогодні близько 17:00 російська авіація скинула керовані авіабомби по населеному пункту Великобурлуцької громади Куп’янського району. В результаті удару загорілася складська будівля на площі 300 кв. м, а також трава на відкритій території  на площі 2,5 га”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу вже загасили. Розповсюдженню вогню на інші приміщення вдалося запобігти. Обійшлося без постраждалих.

удар КАБами по Великобурлуцькій громаді 28 серпня 2024 5

Нагадаємо, КАБом армія РФ вдарила вдень по центру Куп’янська. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар припав неподалік міської адміністрації — пошкоджені її приміщення. Відомо про 14 постраждалих та суттєві руйнування.

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удар КАБами по Великобурлуцькій громаді 28 серпня 2024 3

удар КАБами по Великобурлуцькій громаді 28 серпня 2024 2

удар КАБами по Великобурлуцькій громаді 28 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 28 серпня гасили масштабне загоряння. Пожежа виникла у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі".