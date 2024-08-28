Пожежа на 2,5 га через удар КАБами виникла в Харківській області (фото)
У Харківській області 28 серпня гасили масштабне загоряння. Пожежа виникла у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.
“Сьогодні близько 17:00 російська авіація скинула керовані авіабомби по населеному пункту Великобурлуцької громади Куп’янського району. В результаті удару загорілася складська будівля на площі 300 кв. м, а також трава на відкритій території на площі 2,5 га”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу вже загасили. Розповсюдженню вогню на інші приміщення вдалося запобігти. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, КАБом армія РФ вдарила вдень по центру Куп’янська. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар припав неподалік міської адміністрації — пошкоджені її приміщення. Відомо про 14 постраждалих та суттєві руйнування.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 28 серпня гасили масштабне загоряння. Пожежа виникла у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі".